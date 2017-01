OFFICIEEL: Vitesse slaat weer toe en huurt Chelsea-speler

Met onder meer Nathan en Lewis Baker is Vitesse ook dit seizoen aardig vertegenwoordigd door Chelsea. Daar komt er vanaf vandaag nog een naam bij; Mukhtar Ali.



Hij wordt tot het einde van dit voetbaljaar gehuurd van de Londenaren. "Ik zie het als een prachtige uitdaging en kijk er naar uit om ervaring op te doen in de Eredivisie. Ik heb van onder meer Dominic Solanke en Lewis Baker gehoord dat Vitesse een geweldige club is met veel ontwikkelmogelijkheden. Ik kan niet wachten om te trainen en spelen bij Vitesse", vertelt Ali, een negentienjarige defensieve middenvelder, op de clubwebsite van de Arnhemmers.



Directeur Mo Allach vertelt dat Ali de opvolger van Sheran Yeini, die terugkeerde naar Isra毛l, moet worden. "We hebben na het vertrek van Yeini snel gehandeld door met Mukhtar een controlerende middenvelder, die op meerdere posities op het middenveld inzetbaar is, aan de selectie toe te voegen. Hij stond al langer op onze wensenlijst."





Very happy to join Vitesse on loan till the end of the season. Can't wait to get started! 馃挍馃枻 #MA8 pic.twitter.com/xQB32cCtJb — Mukhtar Ali (@_MukhtarAli) 29 januari 2017