Ajacied steekt er met kop en schouders bovenuit: "Hij moet in Oranje"

Als er één speler is die er in de wedstrijd van zondagmiddag tegen ADO Den Haag met kop en schouders bovenuit steekt, dan is dat wel Justin Kluivert. Het onvermoeibare talent speelt enorm sterk tegen de club uit Den Haag en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de nodige social media-gebruikers. Men is vol lof over Kluivert.





De verdediging van ADO heeft handen vol aan Kluivert #ajaado — Erik Groenendal (@ErikG1982) 29 januari 2017

Wat een talent die Kluivert.#ajaado — Guven Gultekin (@04Guven) 29 januari 2017

Ik zeg het nu alvast, er komt een goaltje van Kluivert #ajaado — Ilse (@idhertog) 29 januari 2017