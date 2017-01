FOTO: HAHA! Zo reageert vak met Groningen-fans op het Friese volkslied

FC Groningen is vandaag op bezoek bij rivaal sc Heerenveen, voor de Derby van het Noorden. Dat gaat altijd gepaard met veel strijd in de duels, maar ook met het Friese volkslied dat altijd gespeeld wordt voor de aftrap. Het uitvak was hier minder gediend van en reageert massaal met toegekeerde ruggen en middelvingers.





Zo zag het uitvak eruit bij sc Heerenveen - FC Groningen toen het Friese volkslied gespeeld werd. #heegro 馃枙馃枙 pic.twitter.com/TZEiRgfhP5 — Awaydays NL (@AwaydaysNL) 29 januari 2017