De 11 namen bij Vitesse en AZ: Nathan verdient basisplaats met sterke invalbeurt

Vitesse vierde midweeks nog feest nadat het Feyenoord uit de beker kegelde. Een belangrijk aandeel hierin was weggelegd voor invaller Nathan. Hij wordt nu beloond met een basisplaats, tegen concurrent AZ.



Dit gaat ten koste van jeugdspeler Junior Calor, die de afgelopen twee duels nog in de basis stond en het alleraardigst deed. Verder noemenswaardig dat zowel Lewis Baker als Milot Rashica hun 50e duel voor Vitesse gaan spelen vanmiddag om 14:30 uur.



Bij opponent AZ vervangt de teruggekeerde Rens van Eijden de juist net ontbrekende Ron Vlaar, in het hart van de defensie naast Stijn Wuytens.



De opstellingen:





Opstelling AZ: Rochet; Johansson, Van Eijden, Wuytens, Haps; Seuntjens, Luckassen, Rienstra; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos. #vitaz — AZ (@AZAlkmaar) 29 januari 2017