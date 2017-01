PSV-goalie Zoet haalt keihard uit naar onsportief Heracles Almelo

PSV won gisteren dankzij een late goal van Davy Pröpper met 1-2 van Heracles Almelo. Dat had echter nogal wat voeten in de aarde, want de Tukkers maakte het de titelhouder erg lastig.



En dat begon al vóór de aftrap van het duel. Jeroen Zoet was namelijk allerminst content met de organisatie in het Polman Stadion. De goalie van PSV vertelt bij FOX Sports-programma De Tafel van Kees dat het bloedheet was in de kleedkamer voor het duel en bleek het veld niet gesproeid te zijn voor de warming up, maar juist wél weer vlak voor de aftrap van het duel zelf.



Verder was er geen stroom in de kleedkamer, waardoor er bijvoorbeeld geen muziek afgespeeld kon worden voorafgaand de Eredivisie-wedstrijd. Tot slot klaagt Zoet over het slechte kunstgras in het Almelose stadion.