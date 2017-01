OFFICIEEL: Zeer verrassende transfer voor oud-Ajacied Bojan

Dit seizoen was Bojan Krkic geen gegarandeerde basisspeler meer bij Stoke City (vijf basisplaatsen, vier invalbeurten). De Spanjaard heeft er nu dan ook voor gekozen om Stoke-On-Trent op huurbasis te verlaten.



Hij werd vandaag gepresenteerd bij FSV Mainz 05, een middenmoter annex subtopper uit de Bundesliga. Het seizoen 2013/2014 speelde Bojan nog voor Ajax. Verder heeft hij al FC Barcelona, AS Roma en AC Milan achter zijn naam staan. Daar komt Mainz nu dus bij; tot het einde van het seizoen speelt de technicus op huurbasis in Duitsland.





Today sees a very special chapter in my life come to a close as another really exciting one opens... pic.twitter.com/F9iJ0oy7gM