Bosvelt doet voorspelling: 'Dit wordt de winnaar van Derby van het Noorden'

Deze voetbaldag wordt om 12:30 uur schitterend afgetrapt met de Derby van het Noorden. Voormalig middenvelder Paul Bosvelt verwacht een zege van de Friezen, in het eigen Abe Lenstra Stadion.



"Voor mijn gevoel loopt het bij Heerenveen gesmeerder dan bij Groningen. Ik vind Heerenveen net iets beter. De ploeg speelt goed en dominant, alleen vind ik dat het soms wel lang duurt voor ze de trekker overhalen. Als ze wedstrijden sneller in het slot gooien kan Heerenveen het zich een stuk makkelijker maken", blikt Bosvelt vooruit op de website van Heerenveen, waar hij tussen 2005 en 2007 speelde.



Tijdens die periode genoot hij met volle teugen. "De sfeer bij Heerenveen was gemoedelijk, maar de club was ambitieus, er heerste een topsportklimaat. We hadden een goed team, deden in de Eredivisie volop mee en speelden Europees. Het was een prima club om af te sluiten. Er was eigenlijk maar één minpuntje: Op Skoatterwâld was het altijd een beetje frisjes", besluit hij met een knipoog.