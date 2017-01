Tanda zorgt in Denemarken alwéér voor soap

Het begint er meer en meer op te lijken dat middenvelder Dario Tanda niet zo heel hoog opgeeft van contracten. Eerder zorgde hij namelijk al voor problemen in de Eredivisie, waar hij voor Go Ahead Eagles tekende, maar vervolgens met de noorderzon verdween. Nu is datzelfde gebeurd in Denemarken.



Tanda zou aan de slag gaan in de Deense competitie bij de club Vendsyssel FF en pende zijn handtekening onder een contract, maar vervolgens besloot hij toch weer dat hij geen zin had in een dienstverband in de competitie van onder meer oud-international van Oranje Rafael van der Vaart. Erik Rasmussen, de president van de club in kwestie, vertelt: "Wij zijn teleurgesteld dat Tanda komend seizoen niet voor Vendsyssel zal gaan spelen. We hebben er veel tijd en moeite in gestoken om Dario een goed beeld van onze club te geven en waren er van overtuigd dat hij bij ons zou passen."



De beleidsbepaler gaat verder: "Een speler die niet honderd procent voor Vendsyssel wil spelen dwingen om toch te blijven, is een slecht idee. Daarom hebben wij besloten akkoord te gaan met zijn verzoek het contract te verbreken."