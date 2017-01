Verdediger FC Utrecht wordt mental coach

Verdediger Edson Braafheid staat dit seizoen onder contract bij FC Utrecht in de Galgenwaard, maar in het verleden speelde hij zelfs in de Europese top bij Bayern München. Nu mikt de back op een heuse carrièreswitch, want na zijn loopbaan als profvoetballer wil hij mental coach worden. En daar is hij nu al mee bezig.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt Braafheid: "Heeft iemand jullie dit verteld? Nee? Oké, het is waar. Ik ben bezig om me er nog verder in te verdiepen. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het mentale aspect is. Voetballen kunnen we allemaal. Maar waarom lukt het een Ronaldo, Messi, of Ramos om zo constant te presteren? Daar probeer ik een antwoord op te vinden, via een studie. Psychologie op hbo-niveau, specialisatie mental coaching."



De back gaat dus regelmatig naar school. "De eerste les ben ik heel rustig de klas ingegaan. Ik voelde wel wat blikken me volgen, maar het is niet zo dat ze meteen mijn handtekening kwamen vragen, haha. Nederlanders zijn wat dat betreft heel terughoudend. In Italië was dat heel anders gegaan, haha. Ik ben gewoon een van de leerlingen."