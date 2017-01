'Liverpool betaalt 26 miljoen voor verdediger'

In de Premier League staat dinsdag de topper tussen leider Chelsea en concurrent Liverpool op het programma. Maar momenteel gaat het echt niet goed met de Red Devils. Op één week tijd verloren ze in eigen huis van West Bromwich, verspeelden ze hun finale-ticket in de League Cup en werden ze uit de FA Cup getrapt door tweedeklasser Wolverhampton.



Een dramatische week die niet zonder gevolgen blijft op Anfield. Zo zou Liverpool zich dan toch nog gaan versterken. Volgens The Sun hebben Jürgen Klopp en de zijnen hun vizier gericht op AS Roma. Daar willen de Reds naar verluidt Leandro Paredes wegplukken. De Argentijnse spelmaker is geen basisspeler meer in de ploeg van Radja Nainggolan en wordt al een tijdje in verband gebracht met een overstap naar Engeland.



Om Roma te overtuigen zou Liverpool zo'n 26 miljoen euro op tafel leggen, plus een slordige 4.5 miljoen euro aan bonussen. De huidige nummer 4 uit de Premier League krijgt overigens sneller dan verwacht weer de beschikking over Sadio Mané. Die werd zaterdag onverwacht uitgeschakeld met Senegal op de Afrika Cup.