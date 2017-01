'Atlético Madrid: superster moet Griezmann opvolgen'

Antoine Griezmann is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een aanvaller van absolute wereldtop. Het mag dan ook niet verbazen dat er heel wat interesse heerst in de Fransman. Vooral Manchester United trekt aan zijn mouw, maar nog meer clubs zouden bereid om de hoofdprijs te betalen voor de aanvaller.



Atlético Madrid zou hem natuurlijk het liefst in Madrid houden, maar houdt ondertussen meer dan rekening met een vertrek. En dus moet de club op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Volgens The Sun zouden Los Rojiblancos hun vizier daarom op Alexis Sánchez hebben gericht.



De Chileen vindt maar geen overeenkomst over een nieuw contract en dus is Arsenal mogelijk genoodzaakt om zijn superster komende zomer te verkopen. Iets waar Atlético handig van gebruik wil maken. Om Sánchez te overtuigen, zou hij een weekloon van zo'n 260.000 euro aangeboden kregen. Een serieuze verhoging van zijn huidige salaris en veel meer dan dat Arsenal momenteel biedt om zijn contract te verlengen.