'Transfernieuws voor Ajax: club wil tóch verkopen'

De Eredivisie-topclub Ajax heeft nog steeds geen nieuwe buitenspeler binnen. En dat terwijl Anwar El Ghazi binnen afzienbare tijd zijn handtekening zal zetten onder een meerjarig contract bij het Franse Lille OSC. Nu is er misschien toch een opening, want de president van Sao Paolo eist dat zijn club in ieder geval één speler verkoopt.



De Braziliaanse club heeft volgens ESPN drie aanbiedingen liggen. Ajax zou maximaal tot ongeveer tien miljoen euro willen gaan voor vleugelspits David Neres, maar ook Luiz Araújo en Lyanco zijn in trek. Die eerste kan naar Lille vertrekken voor 6,5 miljoen euro, waar de tweede, een verdediger, in de belangstelling staat van de Italiaanse topclub Juventus, dat zes miljoen euro wil betalen.



De president van Sao Paolo, Leco genaamd, heeft nu met zijn vuist op tafel geslagen en eist de verkoop van één van deze drie spelers. De Braziliaanse club schrijft namelijk al jaren achtereen rode cijfers en het is nu een must om financieel gezien gezond te worden. Daarbij stelt het medium overigens wel dat Araújo en Lyanco in principe minder waarde vertegenwoordigen dan Neres, die over een paar jaar misschien wel het driedubbele op zou kunnen leveren. De kans op een verkoop van de technicus die naar Ajax zou moeten komen, zou dan ook het kleinste zijn. Toch is er dus een opening.