Ajax-trainer Bosz: alleen dán stel ik Krul op

De Nederlandse doelman Tim Krul bevindt zich in een behoorlijk lastig parket bij Ajax. de goalie heeft baat bij speelminuten op het hoogste niveau, maar André Onana is de onbetwiste nummer één in Amsterdam en Krul behoorde de afgelopen wedstrijden niet eens tot de reserves. Trainer Peter Bosz houdt de sluitpost er echter graag bij.



De coach van Ajax geeft aan dat Krul an sich wel mag vertrekken, maar dan moeten alle partijen er beter van worden. Newcastle United dient akkoord te gaan, waar ook Krul zelf natuurlijk zin moet hebben in een nieuwe overstap. Dat er geen perspectieven meer zouden liggen voor de doelman in Amsterdam bestrijdt de trainer in gesprek met de NOS. "Hij is onderdeel van onze selectie. Tim zal moeten laten zien dat hij beter is dan André. Hij krijgt van ons alle kans om dat te laten zien in de wedstrijden van Jong Ajax en tijdens de trainingen."



Onana is op zijn beurt heel erg blij met de aanwezigheid van de Nederlander. "Tim is een geweldige keeper. Ik ben blij dat met hem mag trainen, ik leer veel van hem." Kameroen, het vaderland van Onana, staat in de halve finales van de Afrika Cup. Heeft de keeper geen spijt dat hij daar niet is? "Ik zou daar wel heen willen, maar ik moet werken. We moeten aan de bak om de landstitel te winnen. Daarom ben ik hier. En nee, ik heb absoluut geen spijt dat ik niet gegaan ben."