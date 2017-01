'Opstelling Feyenoord: aanpassingen na bekerduel'

Het afgelopen bekerduel van Feyenoord tegen Vitesse verliep natuurlijk niet bepaald gunstig voor de Rotterdammers. Het team van coach Giovanni van Bronckhorst verloor in Arnhem met 2-0 en kan de KNVB-beker dus vergeten. Op zondagmiddag zal de huidige nummer één van de Eredivisie die nederlaag proberen weg te spoelen tegen NEC.



In de GelreDome tegen Vitesse speelde Feyenoord met een aangepaste opstelling. Simon Gustafsson en Renato Tapia kregen een kans omdat Dirk Kuyt rust kreeg en Tonny Vilhena geschorst was. Dat 'experiment' pakte dus niet goed uit en Gustafson en Tapia verdwijnen dan ook weer naar de bank, waar Kuyt en Vilhena 'gewoon' weer in de basisopstelling beginnen, zoals verwacht eigenlijk.



Verder heeft Van Bronckhorst geen verrassingen in petto voor de supporters in De Kuip. Middenvelder Karim El Ahmadi zit nog steeds bij het nationale team van Marokko op de Afrika Cup en kan logischerwijs niet in actie komen. Keeper Brad Jones krijgt nog altijd de voorkeur boven Kenneth Vermeer, die terugkomt van een blessure, maar nog wel wedstrijdfit moet geraken.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Kuyt, Vilhena, Toornstra; Berghuis, Jörgensen en Elia.