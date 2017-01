'Opstelling Ajax: deze speler vervangt El Ghazi'

Op zondagmiddag speelt Ajax voor eigen publiek in de Amsterdam ArenA tegen uitdager ADO Den Haag. Daarbij moeten de Amsterdammers het stellen zonder Anwar El Ghazi, die de afgelopen weken basisspeler was, maar zeer binnenkort in de Ligue 1 bij Lille OSC speelt. Trainer Peter Bosz heeft inmiddels een vervanger aangewezen.



Het grote talent Justin Kluivert zal hoogstwaarschijnlijk in de basisopstelling beginnen bij Ajax. Veel andere smaken heeft de coach van de Amsterdammers ook niet tot zijn beschikking, omdat vleugelspits Bertrand Traoré momenteel nog altijd deel uitmaakt van de selectie van Burkina Faso, dat actief is op de Afrika Cup. Hakim Ziyech kan eventueel nog uit de voeten als rechtsbuiten en naar verluidt is de Nederlandse Marokkaan wel degelijk een optie, maar vooralsnog begint Kluivert.



Verder geen verrassingen in de formatie: de verdediging en het middenveld bestaan uit de gebruikelijke namen. Ook Amin Younes begint natuurlijk gewoon. De Duitser is de laatste tijd misschien uit vorm, maar nogmaals: Bosz heeft weinig tot geen andere opties.



Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Schöne, Klaassen, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.