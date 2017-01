De 10 Nederlanders met de meeste Bundesliga-goals ooit

Veel Nederlandse voetballiefhebbers kijken graag naar de wedstrijden uit de Duitse Bundesliga. Dat is deels toe te schrijven aan de landgenoten die zich op dit niveau presenteren aan het grote publiek. SoccerNews.nl zet de tien meest productieve Nederlanders ooit op een rijtje.



10. Harry Decheiver

Decheiver kwam in de jaren negentig uit voor Borussia Dortmund en SC Freiburg. Voor laatstgenoemde club maakte de Deventenaar de meeste goals, maar met BVB wist hij de wereldbeker te winnen. De huidige assistent-trainer van Go Ahead Eagles is goed voor twintig Eredivisie-doelpunten.







9. Arnold Bruggink

We kennen Bruggink als speler van PSV, sc Heerenveen en FC Twente, maar de voetbalanalist heeft natuurlijk ook een verleden in Duitsland. Tussen 2006 en 2010 kwam hij uit voor Hannover 96. De Almeloër produceerde in die periode twintig Bundesliga-doelpunten voor deze club.







8. Arie van Lent

Van Lent is geboren en getogen in het Gelderse Opheusden, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Duitsland om daar te gaan voetballen. De spits droeg de shirts van meerdere Duitse clubs. Met Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach kwam Van Lent uit in de Bundesliga, hetgeen hem 27 doelpunten opleverde.







7. Youri Mulder

De huidige generatie voetbalfans kent Mulder vooral als analist, een functie die hij gaat voortzetten bij Ziggo Sport. Als spits was de zoon van Jan Mulder ook succesvol. Hij droeg negen keer het Oranje-tenue en maakte 33 doelpunten namens Schalke 04 in de Duitse Bundesliga.







6. Bas Dost

Dost fungeerde als doelpuntenkanon bij sc Heerenveen en dat resulteerde in 2012 in een overgang naar VfL Wolfsburg. In Duitsland wist de boomlange spits zich niet te ontpoppen tot een zekerheidje, maar tot zijn zomertransfer naar Sporting Portugal stond de Oranje-international op een redelijk aantal van 36 Bundesliga-doelpunten.







5. Erik Meijer

Na Bruggink en Mulder treffen we opnieuw een man die op dit moment werkzaam is als voetbalanalist. De Limburger Meijer wist in de Bundesliga doel te treffen namens Hamburger SV, het afgegleden KFC Uerdingen 05 en Bayer Leverkusen. Zijn productie op het hoogste niveau van Duitsland stokte uiteindelijk bij 36 stuks.







4. Rafael van der Vaart

Een plek in deze lijst is niet alleen weggelegd voor aanvallers, want in Van der Vaart treffen we ook een middenvelder aan. Op plek vier zelfs. De oud-Ajacied speelde twee periodes voor Hamburger SV en wist daar een fraai aantal van 45 Bundesliga-goals te produceren.







3. Roy Makaay

Makaay was zeker niet de meest stijlvolle spits in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar dat werd hem doorgaans vergeven vanwege dat ene kunstje: scoren. Ook bij Bayern München deed de huidige spitsentrainer van Feyenoord dat aan de lopende band: 78 keer. Makaay verdiende daarmee de bijnaam Das Phantom.







2. Klaas-Jan Huntelaar

Huntelaar loopt alweer jarenlang mee bij Schalke 04. In Gelsenkirchen is de Achterhoeker helaas op een zijspoor geraakt dit seizoen en een vervelende blessure heeft de kans op een langer verblijf behoorlijk verkleind. Een mooi afscheid dreigt The Hunter mis te lopen, maar met 81 Bundesliga-goals heeft hij al voldoende status opgebouwd.







1. Arjen Robben

Huntelaar wist een plek in de boeken af te dwingen als de meest scorende Nederlander in de Bundesliga, maar Robben is hem inmiddels voorbij. De vleugelaanvaller van Bayern München maakte vooralsnog al 83 doelpunten op het hoogste niveau van onze oosterburen en na zijn contractverlenging zal dat aantal ongetwijfeld nog stijgen.