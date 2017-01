Excelsior sombert: "Het ergste is dat wij het lieten gebeuren"

Excelsior beleefde een fijne start van het seizoen. In Kralingen viel de term lijfsbehoud al vroeg bij de positivo's, maar na de 4-0 nederlaag bij Roda JC Kerkrade zal iedereen zich realiseren dat er nog een loodzwaar slot volgt.



In Kerkrade kwam Excelsior binnen twintig minuten met tien man te staan. De door Jurgen Mattheij veroorzaakte vrije trap vloog vervolgens ook nog eens binnen. "Een dubbele tegenslag", sombert hoofdtrainer Mitchell van der Gaag op de clubwebsite.



Van der Gaag besloot orde op zaken te stellen door defensief te wisselen. "Desondanks bleef Roda JC onrustig", aldus Van der Gaag. "Wij liepen de laatste minuten voor rust wel te ver naar achteren. We moeten dan met 1-0 de rust zien te halen..."



Vlak voor rust viel evenwel de 2-0. "Dat mag niet gebeuren op die manier, dat heeft niets met tien tegen elf te maken", klaagde de trainer, die de marge daarna zag oplopen. "Het ergste is dat wij het lieten gebeuren. Dat neemt niets weg van de verdienste van Roda JC, maar wij oogden heel kwetsbaar en lieten het allemaal gebeuren."