De Jong spreekt zich uit over doelpuntendroogte én arbitrage

PSV heeft zaterdagavond ten koste van Heracles Almelo een 1-2 zege geboekt, maar Luuk de Jong ontbrak wederom op het scoreformulier. De spits staat pas op vier Eredivisie-goals dit seizoen.



De Jong scoorde wel in Almelo, maar er klonk een fluitje vanwege buitenspel. Toch wanhoopt de PSV-aanvoerder allerminst. "Ik ben volgens mij belangrijk bij twee goals. Natuurlijk wil je ze graag zelf maken, dat is logisch. Wanneer je niet scoort, dan kan je daar moeilijk over gaan doen, maar je kan ook proberen om voor het team te gaan staan", zo laat de international weten aan FOX Sports.



De fysiek sterke spits zegt 'keihard' te werken en te rekenen op de ommekeer. Daarbij zou ook de arbitrage een rol kunnen spelen, want in Almelo viel op dat hij veelvuldig te maken kreeg met shirtje trekken. "De scheidsrechters hebben aangegeven dat ze daar op gaan letten, maar er wordt nooit gehoor aan gegeven", somberde De Jong.



Uiteindelijk overheerst niettemin de nieuwe driepunter. "We blijven aan het knokken, door de strijd die we leveren winnen we hier uiteindelijk." De titelaspiraties blijven dus, Davy Pröpper ook? "We hopen dat de selectie intact blijft. Je weet nooit wat PSV doet als er een bod komt dat niet te weerstaan is, maar we hopen dat Davy blijft."