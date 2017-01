Aké maakt comeback bij Chelsea: "Een perfecte dag"

Chelsea heeft de FA Cup-wedstrijd tegen Brentford in een 4-0 overwinning omgezet. Klus geklaard en op naar de volgende wedstrijd dus, maar voor de Nederlander Nathan Aké is het een wedstrijd om fier op terug te kijken.



Na een uitleenperiode bij Watford en recentelijk AFC Bournemouth is Aké weer terug bij de nummer één van Engeland. Tegen Brentford maakte de verdediger zijn comeback. "Het was geweldig om weer negentig minuten te spelen op Stamford Bridge", vertelt hij op de clubwebsite. "We winnen en we houden de nul, ik denk dat het een perfecte dag was."



Aké werd door manager Antonio Conte gebruikt als linksback. "Maar als het nodig is, kan ik overal spelen", aldus de Nederlander. "Ik heb op verschillende posities getraind. Vooral als linker centrale verdediger, maar ook als linksback. Ik begon vandaag voor het eerst op die plek en het beviel me wel. Het is altijd goed om op verschillende posities uit de voeten te kunnen."