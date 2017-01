Oud-Feyenoorder onder vuur: "Toch te schandalig voor woorden?!"

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een 0-1 nederlaag geleden tegen FC Utrecht. Een domper in de strijd om lijfsbehoud, maar de trouwe aanhang baalt vooral van de slappe mentaliteit met die van Elvis Manu in het bijzonder. De oud-Feyenoorder ligt na drie duels al stevig onder vuur in Deventer.



Een greep uit de reacties:





Wat is er met Manu gebeurd in Engeland? Echt geen schim van de speler die hij was. #gaeutr — Peter van der Leun (@PeterLeun) 28 januari 2017

Wie loopt erbij als een Wilfried Bony bij #gaeutr ? Ja het is #Manu alleen met niveau 0 — Enjoy (@JoyStruik) 28 januari 2017

Manu, dit is toch te schandalig voor woorden?! Maatsen in de punt. #gaeutr — Go Ahead Supporters (@GoAheadSupp) 28 januari 2017

#gaeutr wie denkt dat hij 3 champions league finales heeft gewonnen en loopt erbij met enorme vedette neigingen? Ja jij meneer #Manu — Sebastiaan Van Veen (@sebastiaan_veen) 28 januari 2017