Ten Hag legt opvallende keuzes uit: "Gezien de entourage en het veld"

FC Utrecht heeft zich dankzij een 0-1 overwinning op Go Ahead Eagles gerevancheerd voor de bekeruitschakeling tegen SC Cambuur. Trainer Erik ten Hag verraste in de voorbereiding door een aantal wijzigingen door te voeren.



Het gemis van Yassin Ayoub en aanvoerder Willem Janssen was noodgedwongen, maar Ten Hag besloot zelf om Nacer Barazite en Richairo Zivkovic te vervangen. "Het zou een moeilijke wedstrijd worden, gezien de entourage en het veld. Ik had al gezien dat het veld er ontzettend slecht bij lag. Deze type spelers kunnen daarop minder goed uit de voeten", zo liet de Utrecht-trainer na afloop weten.



Ten Hag had nog een extra reden om zijn basisploeg te wijzigen. "Daarnaast was dit ons derde duel in zes dagen tijd. Het was de derde keer dit seizoen dat we zo'n programma hadden en de vorige twee keer is me dat niet goed bevallen. Toen pakten we in de laatste wedstrijd telkens maar een punt en was er verval in de tweede helft. Vandaar dat we voor frisse jongens hebben gekozen."



FC Utrecht speelde een half uur tegen tien man, maar vergat de marge uit te breiden. "We hadden veel meer kansen moeten creëren, we hadden de tegenstander moeten uitroken en mochten zeker niet meer in de problemen komen. Zo'n zondagsschot had nog binnen kunnen vallen, ondanks dat we defensief nauwelijks iets hebben weggegeven."