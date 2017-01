FC Twente heeft zekerheidje in huis: "Zo is het gegaan"

Het benutten van strafschoppen blijkt dit seizoen een heikel punt voor spelers uit de Eredivisie. Er dreigt zelfs een negatief record, maar FC Twente-middenvelder Mateusz Klich is nog steeds foutloos.



"De trainer (Rene Hake, red.) vroeg of ik de penalty's wilde nemen en dat wilde ik wel. Zo is het gegaan", zo laat Klich weten aan FC Twente TV. "En nu heb ik al vier keer gescoord. Allemaal strafschoppen. Misschien maak ik nog een veldgoal, daar wacht ik op. Maar strafschoppen zijn ook doelpunten."



De Pool is dus een zekerheidje in Enschede en dat terwijl hij voorheen bij 1. FC Kaiserslautern geen vaste basisplaats had. "Ik dacht dat ik meer tijd nodig zou hebben om in vorm te raken. Maar dat lukte wel. Ik voel me goed en heb het gevoel dat ik bijna honderd procent ben."