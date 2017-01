Memphis blijft kalm: "Dan komt het Nederlands elftal vanzelf"

Memphis Depay heeft zijn eerste basisplaats bij Olympique Lyon geen glans kunnen geven. De Oranje-international ging met zijn nieuwe broodheer met 1-2 onderuit door toedoen van OSC Lille.



"Vandaag was een moeilijke wedstrijd", vertelde de oud-speler van PSV en Manchester United na afloop aan het Algemeen Dagblad. Zijn balverlies resulteerde zelfs in de achterstand. "Ongelukkig, een beetje pech ook. Daarna speelden zij alleen nog maar defensiever, waardoor het steeds lastiger werd een gaatje te vinden."



"Toch overheerst het goede gevoel van de eerste tien dagen hier", aldus Memphis, die na een invalbeurt direct al basisspeler is. Dit vertrouwen doet hem goed. "Ik wil weer lekker voetballen, zoveel mogelijk. De trainer had een duidelijk plan met me, waar veel vertrouwen uit sprak."



Memphis beaamt 'nog wat ritme nodig' te hebben, maar voelt zich 'wel echt fit'. Of dit zijn kansen bij Oranje vergroot? "Het belangrijkste is dat ik gewoon veel ga spelen, op hoog niveau. Dat stond voorop voor mij. Dan komt het Nederlands elftal vanzelf."