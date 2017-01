Engelse tabloids springen op Chelsea-steunpilaar: 'Ruzie na avondje stappen'

In Engeland ben je als voetballer nooit veilig voor de tabloids, die genadeloos het privéleven van de toppers uit de Premier League uitspitten. Nu probeerde de roddelpers een schandaaltje rond Thibaut Courtois te creëren.



De doelman kon het deze week wat rustiger aan doen, want zaterdag in de FA Cup tegen Brentford hoeft de Rode Duivel niet in actie te komen. Hij profiteerde daarvan door in de nacht van donderdag op vrijdag een stapje in de wereld te zetten.



De Daily Mail beweerde dat Courtois het daarbij aan de stok kreeg met de uitsmijters van een bekende Londense nachtclub. Na een stevige discussie moest de politie hem weg begeleiden. Van het hele verhaal bleek echter niets aan te zijn.



"Thibaut en zijn vrienden stonden gewoon op een taxi te wachten en sloegen terwijl een praatje met enkele politieagenten die hem herkend hadden. De uitsmijters, die veel spelers kennen van vorige bezoekjes, zagen dat en kwamen meepraten", klinkt het bij een vriend van de doelman in The Sun. Ondertussen heeft de Daily Mail zijn verhaal ook al aangepast.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.