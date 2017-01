Openhartige Hazard reageert op geruchten omtrent haatrelatie met Mourinho

Eden Hazard is aan een uitstekend seizoen bezig. Vorig jaar kende hij en Chelsea een zeer zwak seizoen. José Mourinho werd daardoor ontslagen. Er waren geruchten dat Mourinho en Hazard het niet meer met elkaar konden vinden.



"Het derde was - hoe zou ik het zeggen - iets gecompliceerder. Het elftal draaide niet, ik haalde mijn beste niveau niet en dat zorgde enigszins voor onbegrip. Bij iedereen. In tegenstelling tot wat er geschreven is, heb ik het altijd goed met Mourinho kunnen vinden. We hebben nooit problemen gehad. Hij verwachtte meer van mij in de laatste maanden, maar dat was normaal. Mijn fout, die van de ploeg. We hebben niet gereageerd. Voor mij zal Mourinho altijd iemand blijven die veel aan mijn carrière heeft bijgedragen", zegt Hazard aan Het Laatste Nieuws.



"In het begin was hij hard, maar alle trainers hebben tijd nodig om mij te leren kennen. Dan zeggen ze: 'Eden trekt zich van niets iets aan, Eden heeft geen zin om te trainen, Eden is een losbol.' Ik amuseer me gewoon graag. Soms botst dat, maar Mourinho heeft mij nadien wel het vertrouwen gegeven. De arm beschermend om me heen, zoals Rudi Garcia dat bij Lille ook deed. Na zijn aanstelling bij Man United heb ik hem nog een sms'je gestuurd en hem succes gewenst - (lachje) maar ook niet te veel", aldus Hazard tot slot.