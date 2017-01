Wedstrijdselectie Ajax: El Ghazi is er niet bij

Ajax neemt het dit weekend op tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers zijn de grote favoriet, maar kennen wel personele problemen.



Zo ontbreekt Bertrand Traoré nog omdat hij met Burkina Faso op de Afrika Cup speelt. Verder is Anwar El Ghazi niet in de wedstrijdselectie opgenomen, gezien hij bezig is zijn transfer naar OSC Lille af te ronden. De voorhoede zou morgen dan ook zomaar uit jonkies Dolberg, Younes en Justin Kluivert kunnen bestaan.



De aftrap tegen ADO is zondagmiddag 14:30 uur.



Wedstrijdselectie Ajax voor 'ADO-thuis':

Andre Onana

Diederik Boer

Kenny Tete

Joël Veltman

Davinson Sánchez

Daley Sinkgraven

Heiko Westermann

Nick Viergever

Mitchell Dijks

Matthijs de Ligt

Jairo Riedewald

Davy Klaassen

Lasse Schöne

Frenkie de Jong

Hakim Ziyech

Donny van de Beek

Amin Younes

Matteo Cassierra

Kasper Dolberg

Justin Kluivert