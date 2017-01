Aandeel Janssen in sensationele bekerzege Spurs, Chelsea verslaat club Jozefzoon

In de speelronde voor de FA Cup van vanmiddag hebben Chelsea en Tottenham Hotspur zeges geboekt. Eerstgenoemde won erg simpel van Brentford FC, nog zonder Florian Jozefzoon, waar de Spurs met 4-3 wonnen van Wycome Wanderers.



Daar kwam bloed, zweet en tranen bij kijken. In de 84e minuut kwam de uitploeg namelijk nog erg knap op een 2-3 voorsprong, maar door goals in de 89e en 97e (!) minuut won Tottenham alsnog. Invaller Vincent Janssen maakte de 2-2 door een strafschop, die hij zelf versierde, te benutten.



Uitslagen FA Cup:

Liverpool - Wolverhampton 1-2

Burnley - Bristol 2-0

Chelsea - Brentford 4-0

Crystal Palace - Man City 0-3

Middlesbrough - Accringhton 1-0

Oxford United - Newcastle 3-0

Tottenham - Wycombe 4-3