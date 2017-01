FOTO: Schandalig spandoek bij Lyon tijdens basisdebuut Memphis

De fans van Olympique Lyon hebben zich vanmiddag niet van hun beste kant laten zien. Tijdens het duel tegen OSC Lille, waarin Memphis Depay zijn basisdebuut maakte, kwamen de supporters namelijk met een spandoek dat suggereerde dat vrouwen enkel in de keuken thuishoren, en niet in het stadion.



Extra pijnlijk omdat het vrouwenelftal van Lyon juist wereldtop is..