Lionel Messi onthult tegen welke speler hij altijd opkeek

Lionel Messi is inmiddels een speler die voor vele jonge voetballers als het grote idool telt, maar tegen wie keek de Argentijn zelf vroeger eigenlijk op? Vandaag onthulde hij het, in een interview met The Sport Bible.



Het gaat om Andres Iniesta, tegenwoordig ploeggenoot van de linkspoot. "Wanneer je als kind op de straten speelt, leer je dingen die je later kunt gebruiken. Je raakt bijvoorbeeld gewend aan het spelen met oudere spelers, en je leert om je spel daar niet op aan te passen. Je eigen manier vasthouden."



"Andrés en ik lijken op elkaar betreft hoe we ons lichaam gebruiken om tegenstanders te ontwijken. Hij heeft echter iets dat mij altijd heeft geïmponeerd. Er is namelijk altijd zo'n moment dat je denkt hem te pakken te hebben, maar dat dat dan tóch niet lukt.. Hij is niet bijzonder snel, maar heeft de kwaliteit om toch weg te komen bij je dankzij zijn techniek", steekt Messi de loftrompet uit voor Iniesta.