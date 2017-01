'Real Madrid wil ster lozen en opent gesprekken met Chelsea en Arsenal'

Door het beruchte transferverbod, kon Real Madrid tijdens de huidige transferperiode geen zaken doen. Maar ondertussen kon de zomerse transfermarkt wel al tot in de puntjes voorbereid worden. Op de verlanglijst staan een aantal grote namen, maar er moet ook ruimte gecreëerd worden op de loonlijst.



En daarom zou Real één van zijn sterspelers willen lozen. Diario Gol meldt namelijk dat voorzitter Florentino Pérez een andere club is aan het zoeken voor Karim Benzema. De Fransman is bezig aan een erg matig seizoen en naar verluidt liggen zijn beste dagen volgens Pérez achter hem.



Paris Saint-Germain toonde al meermaals interesse, maar Real wil het onderste uit de kan halen. Daarom zou Pérez verkennende gesprekken hebben geopend met Chelsea FC en Arsenal over een mogelijke zomertransfer. De Madrilenen hopen uiteraard dat het tot een opbod-oorlog komt tussen de geïnteresseerde clubs.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.