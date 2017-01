'AZ gaat voor behoorlijke stunt met aantrekken international'

Al met al is het tot dusver een vrij behoorlijk seizoen voor AZ, maar dat betekent niet dat de clubleiding stilzit. Er zou namelijk gesproken worden met de Noorse international Jonas Svensson.



Hij is de vaste eerste rechtsback bij de nationale voetbaldictator Rosenborg BK. Voor de competitiewedstrijd van dit weekend zit hij echter al niet meer bij de selectie, omdat hij bezig is met een transfer. Dat schrijft Adresseavisen.



De 23-jarige Svensson wordt al langer gelinkt aan AZ, en nu zou de interesse dus geconcretiseerd zijn. Afgelopen zomer veegde Rosenborg nog een bod van 1,5 miljoen euro van Trabzonspor van tafel. Hoeveel hoger de vraagprijs ligt, is niet bekend.





TRANSFERGERUCHT | AZ heeft interesse in de Noorse rechtsback Jonas Svensson. De international zou rond de 1.5 miljoen moeten kosten. pic.twitter.com/JsenJDUisR — AZ Alkmaar Fans (@AZFANSFOREVER) 27 januari 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.