Brama ziet 'nieuwe' Ten Hag: "Zwarte schoenen waren verplicht"

Wout Brama koos deze winter voor een transfer van PEC Zwolle naar FC Utrecht. De middenvelder maakte sportief een stap omhoog en dat schrijft hij gedeeltelijk toe aan hoofdtrainer Erik ten Hag.



Brama kent de tacticus nog van de periode bij FC Twente. "Ik vind Erik wel wat veranderd", vertelt de geroutineerde speler aan Voetbal International. "Hij is losser dan hij vroeger was. Toen, in de jeugd bij FC Twente, zat hij overal bovenop. Zwarte schoenen waren verplicht, er was geen ruimte voor uitbundig gedrag."



Wel ziet Brama nog steeds dezelfde manier van werken. "Heel voetbalgericht, tactisch, maar je ziet wat hij bedoelt wel terug in het veld. Toen hij me vroeg naar Utrecht te komen, hoefde ik niet te twijfelen. Hij vertelde dat ik één op één Rico Strieder kon vervangen, doordat wij op elkaar leken. Zo hoefde hij niet te schuiven in de ploeg. Zo is Erik, altijd maar vooruitkijken."