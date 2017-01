Vilhena doorstond zware periode: "Voetballen werd een uitlaatklep"

Tonny Vilhena werd gedurende de eerste seizoenshelft geconfronteerd met een enorme klap. Zijn ernstig zieke moeder overleed aan de gevolgen van kanker en dat had natuurlijk invloed op de Feyenoord-middenvelder.



Vilhena besloot afgelopen zomer om Feyenoord trouw te blijven om er zodoende voor zijn moeder te kunnen zijn. "Het was een zware tijd", beaamt de international in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Uiteraard allereerst voor mijn moeder, die veel pijn had maar geen dag klaagde."



Op jonge leeftijd is zo'n situatie zwaar, maar op het veld bleek het geen mentale blokkade. Integendeel zelfs. "Als ik naar Feyenoord ging, probeerde ik er zo min mogelijk aan te denken. Op het trainingsveld lukte dat. Voetballen werd een uitlaatklep, een manier om even aan iets anders te kunnen denken."