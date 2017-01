'Nederlander ziet aanbiedingen van vijf miljoen afgeslagen worden'

Yanic Wildschut gaat een aantal spannende dagen tegemoet. De 25-jarige vleugelaanvaller komt in aanmerking voor een late overstap, zo meldt Sky Sports.



Wildschut speelt op dit moment nog voor het Engelse Wigan Athletic. Deze club zou twee aanbiedingen van circa vijf miljoen euro hebben afgewezen, afkomstig van Derby County en Norwich City. Men houdt er rekening mee dat de Nederlandse buitenspeler op de valreep alsnog van club gaat switchen.



In Engeland kwam Wildschut eerder uit voor Middlesbrough. De razendsnelle aanvaller droeg in eigen land de shirts van achtereenvolgens PEC Zwolle, VVV-Venlo, sc Heerenveen en ADO Den Haag. Tevens kwam hij een aantal keer uit voor Jong Oranje.



Norwich City toonde deze week ook al interesse in Ajax-verdediger Mitchell Dijks, maar die overgang ketste af. Zelf had hij geen goed gevoel bij deze overstap.