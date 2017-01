Fiere Van Basten: "Ook al ben je misschien een diehard supporter"

FIFA-official Marco van Basten is tevreden over de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur. In deze door de Leeuwarders gewonnen krachtmeting besloot scheidsrechter Pol van Boekel een penalty terug te draaien na het bestuderen van de tv-beelden.



"Ik denk dat het heel positief is", zo reageert de oud-topspits tegenover de camera van FOX Sports. "Uiteindelijk zag de scheidsrechter ook in dat hij geen juiste beslissing nam. Dat is wel iets, vind ik, wat nodig is, wat goed is. Waar iedereen vrede mee heeft. Het was dus een goede demonstratie."



Van Basten merkt ook voldoende draagvlak voor deze technologische hulp. "Ik denk dat iedereen wel het gevoel heeft dat het wel een eerlijk resultaat moet zijn. Ook al ben je misschien een diehard supporter van Utrecht... Ik denk dat de meesten het uiteindelijk wel hebben begrepen."