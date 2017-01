Ajax-aanhang uit frustratie: "Alles moet weg en kapot"

Supportersgroepering AFCA is zeer teleurgesteld in de leiding van Ajax. Door de tribune-uitbreiding in de Amsterdam ArenA zal de muurschildering uit 1997 worden vervangen door een kleiner exemplaar.



AFCA is afgelopen week ingelicht over de situatie en is hier slecht over te spreken. "Werkelijk niets is heilig bij de beursgenoteerde onderneming van Hennie Henrichs, zijn raad van commissarissen, de directie en zakenpartners zoals de verdomde Arena. Natuurlijk gaat ook dit voldongen feit weer gepaard met de nodige drogredenen en kulargumenten", zo luidt het statement op de eigen website.



De supportersgroep stelt dat er 'keer op keer' stukjes van de identiteit verdwijnen. "Het logo, De Meer F-Side, vak M, bier en worst, Europa Cups, het shirt, vak 410, wietlucht, Cruijff en nu dus het enige roemruchte en schitterende erfstuk dat fanatieke Ajax-support nog heeft. Alles moet weg en kapot, zo lijkt het." Ook mist men een tegenprestatie. "Er is inmiddels niets meer over van AFC AJAX."



De F-Side schrijft in een reactie dat alles 'in goed overleg' is gegaan.