Bilal: 'Dit is wat we nu moeten gaan doen!'

De uitschakeling in de beker na de 2-0 nederlaag bij Vitesse kwam hard aan bij bekertitelhouder Feyenoord. Nu is het zaak om de rug te rechten, want zondagmiddag wacht al weer een Eredivisieduel tegen NEC.



"Het is aan ons om te laten zien dat we als team heel sterk zijn. Dat hebben we na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles ook gedaan", vertelt de aanvaller voor de camera van Feyenoord TV.



De Kuip zal in elk geval weer uitverkocht zijn. "We spelen in De Kuip en moeten gewoon uitgaan van eigen kracht. Dat hebben we dit seizoen en vorig seizoen altijd gedaan, dus dat moeten we gewoon doorzetten", besluit een getergde Basaçikoglu, zelf overigens niet zeker van een basisplaats..