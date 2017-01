OUCH! Dramatisch huwelijk Achahbar en PEC Zwolle bereikt volgend dieptepunt

De verwachtingen waren werkelijk torenhoog gespannen toen PEC Zwolle afgelopen zomer Anass Achahbar bij Feyenoord wegkaapte, maar de kleine aanvaller heeft nog geen moment weten te overtuigen in Overijssel.



Het ongelukkige huwelijk heeft dit weekend een nieuw dieptepunt bereikt. Trainer Ron Jans neemt Achahbar namelijk niet eens in zijn wedstrijdselectie op voor het Eredivisieduel tegen FC Twente.



De nieuwe eerste spits is Nicolai Brock-Madsen, die tegen ADO en Ajax direct scoorde. Verder krijgen Stef Nijland, Younes Mokhtar (terug van een blessure) en Hervin Ongenda (vorige week weggehaald bij Paris Saint-Germain) de voorkeur van trainer Jans.



Laatstgenoemde kiest er standaard voor om met slechts zes of zeven veldspelers op de bank te zitten, waar 12 mag. "Daarmee vergroten we de concurrentie. Je moet een plek in de wedstrijdselectie echt verdienen", legde Jans al eens uit aan RTV Oost.



Achahbar mag naar verluidt verhuurd worden door PEC. Er is echter nog geen sprake van concrete interesse, zo meldt de regionale omroep tot slot.