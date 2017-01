Boskamp laat zich uit over voormalig Ajax-target Bailey

Leon Bailey maakt het seizoen mogelijk nog af bij KRC Genk. Het geïnteresseerde Bayer Leverkusen is bereid om aan die 'eis' te voldoen. Het zou dan ook een fors bedrag op tafel gaan leggen.



Johan Boskamp heeft zijn twijfels. Dat vertelt hij in Het Belang van Limburg. "Ik weet niet of Leon Bailey echt het supertalent is dat van hem gemaakt wordt. In mijn ogen is het een momentenvoetballer. Een op de vijf wedstrijden is hij fantastisch. Dan weer zie je hem vier wedstrijden niet. In Duitsland zullen de verwachtingen hoog zijn.



"Genk moet hem trouwens niet nog een half jaar huren. Met zijn hoofd zit hij toch al in Duitsland. De supporters zullen op hem reageren en zijn entourage is gewoon strontvervelend. Ik zou het niet doen", aldus Boskamp over Bailey, die eerder nog wekenlang aan Ajax werd gelinkt.