Overzicht: Zo slecht doet 'Marc Nettomars' het toch niet bij Ajax?

Er is altijd veel kritiek op Ajax-directeur Marc Overmars. De beleidsbepaler wordt vaak verweten dat hij te zuinig is in Amsterdam. Maar is de oud-topvoetballer niet ook érg goed in het verkopen van 'net-nietjes'? Een overzicht leert dat hij al enorm veel geld heeft opgehaald voor voornamelijk reservespelers.



Een overzichtje:

Nemanja Gudelj (5,5 miljoen)

Riechedly Bazoer (12 miljoen)

Anwar El Ghazi (9 miljoen)*

Franco Antonucci (2,5 miljoen)

Viktor Fischer (5 miljoen)

Arek Milik (32 miljoen)

Jasper Cillessen (13 miljoen)

Mike van der Hoorn (2,5 miljoen)

Ricardo van Rhijn (1,5 miljoen)

Lucas Andersen (1,5 miljoen)



*Nog niet officieel, wordt vermoedelijk dit weekend nog afgerond met OSC Lille.