"Willems zou een goede kandidaat zijn, maar is hij mentaal wel geschikt?"

Het penaltysyndroom blijft PSV maar achtervolgen. Waar Gaston Pereiro als één van de weinigen een goede kandidaat leek voor de pingels, miste de Uruguayaan afgelopen weekend ook al een poging vanaf elf meter.



De NOS berekende dat er in de Eredivisie uit de laatste 51 strafschoppen maar liefst 14 niet raak gingen. "Toeval zal een rol spelen, zoals altijd in voetbal", zegt Arno Vermeulen, chef sport van de publieke omroep. "En wellicht heeft het er ook mee te maken dat weinig wedstrijden met veel doelpunten verschil worden gewonnen of verloren. Als het 0-0 of 1-1 staat, is de druk op de nemer een stuk hoger dan bij 4-0."



Opmerkelijk is dat Ajax (drie gemiste penalty's) en PSV (twee) hofleveranciers zijn voor dit feite. "Ik zou vertrouwen houden in Pereiro en Schöne. Ze hebben beiden over het algemeen een goede, vaste trap en hebben ook een bepaalde koelheid over zich. Jetro Willems zou bij PSV ook een goede kandidaat zijn, als je puur naar zijn traptechniek kijkt. Maar de vraag is of hij mentaal geschikt is. Bovendien is het een kwestie van hiërarchie", besluit Vermeulen zijn relaas.