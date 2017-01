Herkenbaar scenario voor PSV: 'Dat pakte met Memphis toen voortreffelijk uit'

Gisteren verschenen er plots de berichten dat Zenit Sint Petersburg concrete interesse heeft in Davy Pröpper. De middenvelder zou bijna 25 miljoen euro op kunnen leveren, al lijkt het erop dat hij zelf niet wil.



De sportieve ambities van Pröpper wijzen niet richting de Russische competitie. Twee jaar geleden wees Memphis Depay nog Paris Saint-Germain af, ook om de reden dat die club (nog) niet bij zijn droompad hoorde.



“Zowel de speler als PSV koos er toen voor om in januari het grote geld te laten liggen in de hoop en verwachting, dat in de zomer een vergelijkbare klapper zou worden gemaakt”, blikt De Telegraaf terug. “Dat pakte voortreffelijk uit, want met Depay aan boord werd PSV voor het eerst in zeven seizoenen kampioen, waarna de topscorer voor 34 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United.”



Op basis van deze ervaring moet PSV dus ieder bod van Zenit op Pröpper afwijzen..