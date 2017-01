TRANSFERUURTJE: Damm, Griezmann, Pröpper, El Ghazi en Vejinovic

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

De Russische topclub Zenit Sint-Petersburg meldde zich onlangs op de burelen van het Philips Stadion met een bod van ongeveer veertien miljoen euro op middenvelder Davy Pröpper. PSV wees het bod af, maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen nieuwe aanbieding zal komen. Pröpper zelf reageert hier nu kort op. Het medium PSV Inside weet dat de middenvelder gezegd heeft dat 'de PSV-supporters zich zeker geen zorgen hoeven te maken'. In de afgelopen transferzomer was Zenit al geïnteresseerd in Pröpper, maar toen gaf de voormalig speler van Vitesse aan dat hij een overstap richting Rusland niet zag zitten. Mogelijk is dit, ondanks het grote geld dat Zenit biedt, nog steeds het geval. PSV wil zijn contractspeler helemaal niet verkopen, maar het Eindhovens Dagblad weet dat technisch manager Marcel Brands akkoord zal gaan als Zenit ongeveer twintig tot 25 miljoen euro biedt.





De Eredivisie-clubs Ajax en PSV hebben momenteel eigenlijk te maken met hetzelfde probleem. De Eindhovenaren verkochten Luciano Narsingh en Florian Jozefzoon, waar Anwar El Ghazi van Ajax naar het Franse Lille OSC gaat. Beide topclubs hebben een nieuwe vleugelspits nodig en de Mexicaanse media denken dat Marc Overmars en Marcel Brands nu uitgekomen zijn bij dezelfde speler. Het medium ESPN Mexico maakt melding van een officieel bod uit Eindhoven van 6,5 miljoen euro op Jürgen Damm van Club Tigres. De werkgever van de Duitse Mexicaan zou de eerste aanbieding afgewezen hebben en vraagt het dubbele van het geboden bedrag, ongeveer dertien miljoen euro dus. De 24-jarige speler zelf zou wel openstaan voor een avontuur in de Nederlandse competitie, naar verluidt heeft hij zijn club gevraagd om een transfer. Ook Ajax zou belangstelling hebben.



De soap rond de transfer van Ajax-aanvaller Anwar El Ghazi naar de Franse club Lille OSC nader zijn ontknoping. De vleugelaanvaller wordt al weken met de Fransen in verband gebracht, maar wordt vrijdag dan eindelijk medische gekeurd. Dat meldt Telesport op basis van Nabila El Ghazi, de zus en begeleidster van de aanvaller. "Anwar wordt vandaag medisch gekeurd", vertelt zij. El Ghazi heeft al een akkoord met zijn nieuwe club en ook Ajax zou tevreden zijn met de transfersom van rond de negen miljoen euro.





Feyenoord speelde onlangs in de beker tegen Vitesse en de Rotterdammers verloren dat duel. Nu komen deze beide clubs elkaar misschien nog een keer tegen, maar dit keer voor onderhandelingen over een transfer. Middenvelder Marko Vejinovic staat namelijk in de belangstelling van de club uit Arnhem, zo weet het Algemeen Dagblad. De Servische Nederlander krijgt natuurlijk maar bijzonder weinig speeltijd in de Rotterdamse Kuip van trainer Giovanni van Bronckhorst en zelf voelt hij misschien wel wat voor een tijdelijke overstap. Nu Karim El Ahmadi zich echter bij het nationale team van Marokko bevindt zit Feyenoord niet meer zo heel goed in zijn middenvelders. Het officiële standpunt van de Rotterdammers is dan ook dat ze Vejinovic niet kwijt willen. Desondanks is het natuurlijk wel nog mogelijk dat Feyenoord bijdraait en zijn controleur toch laat gaan.



Buitenland:

De Franse voorhoedespeler Antoine Griezmann is momenteel misschien wel een van de meest gewilde spelers ter wereld. De international van Les Bleus staat onder contract bij Atlético Madrid, maar heeft volgens de laatste berichten een transferclausule in zijn contract staat die het hem mogelijk maakt voor 129 miljoen euro van club te wisselen. En er schijnt al een bod te zijn. Het Italiaanse medium Calciomercato onthult dat Internazionale wel 129 miljoen euro overheeft om aan de slag te mogen gaan met de hoofdrolspeler in dit verhaal. Inter wordt sinds kort natuurlijk geleid door de zogenaamde Suning Group en dat betekent dat de Italianen beschikken over bergen met geld. De steenrijke Chinezen willen een absolute topspeler naar het Giuseppe Meazza halen en wat dit betreft is Griezmann dus de eerste optie.