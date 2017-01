'Het klopt, Bailey komt inderdaad naar ons'

Leon Bailey vertrek naar Bayer Leverkusen. Dat geeft trainer Roger Schmidt toe. De trainer van Duitse club is zeer tevreden met de komst van de smaakmaker van KRC Genk.



"Er moeten nog enkele details ingevuld worden, maar het is zeer waarschijnlijk dat hij het shirt van Bayer Leverkusen zal dragen", geeft Schmidt toe aan Het Belang van Limburg. "Bailey is een zeer snelle en technisch begaafde speler, waarmee we op de lange termijn willen werken. De voorbije jaren hebben we bewezen dat we een supervereniging zijn voor de ontwikkeling van jonge spelers. Zij kunnen zich hier tonen in één van de beste competities van Europa en dat beseffen ze", aldus de trainer van Leverkusen.



In de zomertransferperiode was de Eredivisie-topclub Ajax nog in de markt voor de buitenspeler uit Jamaica, maar die laatste besloot een streep door zijn transfer naar Amsterdam te zetten na het verloren duel van het team van coach Peter Bosz tegen FK Rostov in de Champions League-voorronde.