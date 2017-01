Gudelj vertelt waarom hij voor China heeft gekozen

Middenvelder Nemanja Gudelj stond tot voor kort nog onder contract in de Amsterdam ArenA bij Ajax. Inmiddels mag de international van Servië zich een speler van het Chinese Tianjin Teda noemen en in gesprek met het medium De Telegraaf onthult Gudelj waarom hij voor de Super League heeft gekozen.



Daarbij speelde het geld natuurlijk een belangrijke rol. "Ik had de mogelijkheid om voor de subtop in Spanje, Engeland, Duitsland en Italië te kiezen. Maar iedereen weet dat die landen financieel niet tegen China op kunnen. Daarnaast was het gevoel bij Tianjin TEDA gewoon heel goed. De Chinese competitie staat minder hoog aangeschreven dan de Europese leagues, maar is in opkomst. Als je ziet welke topspelers die kant opgaan, dan moet het niveau omhooggaan."



Over zijn salaris in China wil Gudelj niet veel kwijt. "Het was inderdaad een moeilijk te weigeren aanbieding." Vooralsnog is de middenvelder hartstikke blij met zijn keuze. "De trainers en spelersgroep hebben me heel goed opgevangen. De technische staf is bijna helemaal Portugees en spreekt net als ik ook Spaans. De trainer heeft veel met me gesproken en dat vind ik prettig. Vanwege het Chinese nieuwjaar ben ik nu een weekje vrij. En dan, richting Azië … Voor trainingskampen in Zuid-Korea en Japan. En in maart start de competitie."