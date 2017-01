'Design Ajax-shirt voor volgend seizoen lekt uit'

De Eredivisie-topclub Ajax speelt natuurlijk al jaren in hetzelfde thuisshirt, behoudens een paar aanpassingen hier en daar. Zo kent het tenue van dit jaar rode streepjes aan de zijkant. Dat gaat in het seizoen 2017-2018 veranderen, want de rode strepen verdwijnen en in de plaats daarvan krijgt het shirt grijze strepen op de mouwen.



De website Footy Headlines heeft de hand weten te leggen op het kleurenschema van kledingmerk Adidas voor het Ajax-tricot van het aankomende seizoen. Op het eerste oog verandert er dus weinig: alleen de grijze strepen zijn nieuw.