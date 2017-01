Pochettino vertelt of hij Janssen een flop vindt

Spits Vincent Janssen komt er dit seizoen niet echt aan te pas bij zijn nieuwe club Tottenham Hotspur. De centrumaanvaller heeft best een aantal kansen gekregen, maar kreeg de bal er maar niet in toen hij eenmaal op het veld van het White Hart Lane stond. Trainer Mauricio Pochettino gaat nu in op de situatie van de voormalig speler van AZ.



De Argentijnse oefenmeester stelt dat het veel te vroeg is om Janssen te bestempelen als een transfer-flop. "Voor mij is het geen issue. Janssen steekt niet in zijn beste vorm, maar hij is jong. Het is zijn eerste seizoen. We hebben heel veel gesprekken met hem. Dit is normaal. Alles is nieuw voor hem, hij moet kalm zijn, hard trainen en beter worden. Als een kans zich voordoet, kan hij zijn kwaliteiten tonen. Maar het is geen groot probleem. We zien wel wat er zaterdag gebeurt. Het belangrijkste is dat wij in hem geloven en hem vertrouwen. Zijn prestaties hebben niet voor twijfels gezorgd."



De spits kreeg onlangs een aanbieding van het Turkse Galatasaray, de werkgever van Oranje-middenvelder Wesley Sneijder. De geïnteresseerde club wilde Janssen een half jaartje huren en was er eigenlijk ook wel uit met de Spurs, maar de spits zelf zei resoluut 'nee'.