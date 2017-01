Dit is het bedrag dat Zenit biedt voor Pröpper

Middenvelder Davy Pröpper stond in de afgelopen zomer al in de belangstelling van het Russische Zenit Sint-Petersburg, maar koos toen er toen zelf voor om een aanbieding af te wijzen. Nu zijn de Russen teruggekeerd in Eindhoven met een nieuw bod, maar ditmaal heeft PSV dat naar de prullenbak verwezen. De Telegraaf weet hoeveel Zenit bood.



Het medium schrijft op zaterdagmorgen: "Na de verkoop van de Belgische international Axel Witsel aan het Chinese Tianjin Quanjian heeft Zenit behoefte aan vers bloed op het middenveld. Pröpper staat al langer bovenaan het verlanglijstje van de Russische nummer twee. Afgelopen zomer al wilden de Russen hem naar Sint-Petersburg halen, maar Pröpper, die toen net vader was geworden, zag die stap op dat moment niet zitten. Met een eerste bod dat in de buurt van 14 miljoen euro ligt, heeft Zenit nu weer serieus werk gemaakt van de beoogde versterking. Viervoudig international Pröpper (25) is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhoven en kwam vorig seizoen voor 4,5 miljoen euro over van Vitesse."



Vooralsnog kunnen we de aanbieding van Zenit in de ijskast plaatsen, omdat de Russen zelf al aangegeven hebben dat ze nieuwe opties zullen verkennen. Wel moeten we melden dat de transfermarkt in Rusland tot eind februari openblijft, dus er is nog genoeg tijd voor een tweede bod.