'Bosz heeft mijn relatie met de Ajax-fans verpest'

Aan het begin van het huidige Eredivisie-seizoen was middenvelder Nemanja Gudelj nog basisspeler in de Amsterdam ArenA bij Ajax. Op een gegeven moment werd hij voorbijgestreefd door Lasse Schöne en kwam hij op de bank te zitten. Dat kon hij mentaal niet opbrengen en inmiddels is de Serviër een speler van het Chinese Tianjin Teda. Richting trainer Peter Bosz koestert hij veel wrok.



In gesprek met het medium De Telegraaf zegt Gudelj namelijk: "In een seizoen wordt er veel tussen de trainer en spelers gesproken. En in één van die gesprekken heb ik gezegd dat ik het mentaal zwaar had. Welke speler die de afgelopen seizoenen alles heeft gespeeld en op de bank belandt, heeft dat niet? Naar buiten toe werd opeens gezegd dat ik niet meer op de bank wilde zitten, me buiten de groep plaatste en ik zou denken: stik er maar in. Juist niet! Om voor elkaar door het vuur te kunnen gaan, vind ik dat je altijd eerlijk naar elkaar toe moet zijn. Dat was ik, maar het werd tegen me gebruikt."



Over Bosz vertelt hij: "Ik neem het hem kwalijk. Dit heeft mijn verhouding met de fans verpest." De international van Servië vindt niet dat hij Ajax in de steek heeft gelaten. "Ik heb altijd gezegd dat ik er zou staan als de trainer of spelersgroep me nodig had. Maar zolang ik met mijn reserverol worstelde, vond de trainer het beter dat ik er niet bij zat, moest ik zelfs met Jong Ajax trainen. En dat terwijl het tijdens het trainingskamp in Oostenrijk Nemanja voor en Nemanja na was bij Bosz ..."