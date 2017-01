Fluitconcert slaat om in euforie: "Ik kreeg dat wel mee ja"

De Willem II-aanhang reageerde vrijdagavond na 87 minuten furieus toen het bord van de vierde official omhoog ging. Topscorer en publiekslieveling Fran Sol werd onder een lui boegeroep vervangen als statement tegen trainer Erwin van de Looi.



Gezien de stand op de ranglijst en de 2-2 stand op dat moment vonden de fans het besluit om Sol te vervangen onbegrijpelijk. Van de Looi zag invaller Thom Haye in extremis niettemin voor de 3-2 overwinning zorgen tegen Sparta Rotterdam. De trainer raakte euforisch, maar ook de oud-AZ'er ging helemaal los.



"Ik was vermoeider van het juichen dan van de wedstrijd zelf", grapte Haye na afloop in gesprek met FOX Sports. De middenvelder annex aanvaller hoorde het fluitconcert ook. "Ik kreeg dat wel mee ja. Maar volgens mij was het niet persoonlijk naar mij toe, maar vooral over de wissel."



Haye had gehoopt op een basisplaats, maar bewees ook als invaller een meerwaarde te kunnen zijn. Met een jubelstemming als resultaat. "Wat ik deed? Dat was een gebaar naar het thuisfront. Een vogeltje, een papegaai. Meer ga ik er niet over zeggen."